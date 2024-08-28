Kütahya’da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya’da Üç Araçlı Zincirleme Kaza

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Mehmet Uygun'un kullandığı 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran'ın idaresindeki Almanya plakalı RTCM1800 ve baba İbrahim Caran'ın sürücülüğündeki RTIC1977 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan ikisi takla atarak devrildi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada yaralanan kişiler arasında 59 DT 416 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Uygun, eşi Neslihan Uygun ve çocukları Hasan Eren Uygun ile Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile kızları Hatice ve Merve Caran bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol Durumu ve Trafik Akışı

Olay sonrası kaza yapan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar’dan Almanya’ya dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kaza sebebiyle yol bir süre tek şeritten trafiğe açıldı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.