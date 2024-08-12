Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:14
Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Kütahya'da Orman Yangınına Mücadele

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde, kent merkezine yakın bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi henüz netlik kazanmadı.

Yangın Alevleri Ormana Sıçradı

Yangın, bahçede başlamasının ardından hızla ormanlık alana yayıldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte yetkililer harekete geçti.

Müdahale Ekipleri Görevde

İhbar sonrası, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, alevlerle mücadele için 2 helikopter ve çok sayıda arazözle çalışmalara devam ediyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan...

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak