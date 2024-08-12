Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Kütahya'da Orman Yangınına Mücadele

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde, kent merkezine yakın bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi henüz netlik kazanmadı.

Yangın Alevleri Ormana Sıçradı

Yangın, bahçede başlamasının ardından hızla ormanlık alana yayıldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte yetkililer harekete geçti.

Müdahale Ekipleri Görevde

İhbar sonrası, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, alevlerle mücadele için 2 helikopter ve çok sayıda arazözle çalışmalara devam ediyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.