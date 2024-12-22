Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'te Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'te Yeni Arazi Düzenlemeleri

Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'teki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılmasına karar verildi. Bu konuda Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirlenen İllerdeki Mahalleler

Yayımlanan karara göre, Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar ilçelerindeki toplam 38 mahallede, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 1 mahallede ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 2 mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ek Gelişmeler

Ayrıca, Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları da Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden belirlenmiştir.