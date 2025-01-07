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Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş, memleketi Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:13
Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi

Kütahya'daki trajik trafik kazasında yaşamını yitiren Gediz İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Celalettin Ateş (59), memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Dün meydana gelen kazanın ardından, Kütahya Şehir Hastanesi morgundan alınan Ateş'in cenazesi, Günyurdu Köyü Camisi'nde düzenlenen törene getirildi. Törene, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Ateş’in ailesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törende, dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Ateş, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaza Detayları

Dün, Gediz’deki işine gitmek üzere Bilecik'in Bozüyük ilçesinden hareket eden Celalettin Ateş’in kullandığı 11 UC 511 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 26’ncı kilometresinde yol kenarındaki 20 metrelik şarampole savruldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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