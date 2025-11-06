Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen hayır çarşısında öğrenciler el emeği ürünlerini satarak Gazze'ye destek için gelir sağladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:14
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu

Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz: Sosyal sorumluluk eğitiminin önemi vurgulandı

Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı programına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Etkinlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer de Müdür Yılmaz’a eşlik etti.

Program kapsamında öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili ürünleri sergileyerek büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Güzellik Hizmetleri ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrenciler, el emekleriyle hazırladıkları ürünleri hayır çarşısında satışa sundu.

Elde edilen gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacak.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk bilinciyle de gelişim göstermelerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Aynı zamanda onların sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları, topluma duyarlı bireyler olmaları bizim için çok önemli. Dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çocuklarımızın da bu bilinci kazanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, Gediz ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen benzer bir etkinliğin büyük ilgi gördüğünü hatırlatarak, "Bugün de il merkezimizdeki okullarımız bu tür çalışmalara devam ediyor. Bu duyarlılığı artırmak ve öğrencilerimizin gönül dünyasına katkı sağlamak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ," GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ," GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ," GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek