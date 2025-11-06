Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu

Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz: Sosyal sorumluluk eğitiminin önemi vurgulandı

Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı programına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Etkinlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer de Müdür Yılmaz’a eşlik etti.

Program kapsamında öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili ürünleri sergileyerek büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Güzellik Hizmetleri ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrenciler, el emekleriyle hazırladıkları ürünleri hayır çarşısında satışa sundu.

Elde edilen gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacak.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk bilinciyle de gelişim göstermelerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Aynı zamanda onların sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları, topluma duyarlı bireyler olmaları bizim için çok önemli. Dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çocuklarımızın da bu bilinci kazanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, Gediz ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen benzer bir etkinliğin büyük ilgi gördüğünü hatırlatarak, "Bugün de il merkezimizdeki okullarımız bu tür çalışmalara devam ediyor. Bu duyarlılığı artırmak ve öğrencilerimizin gönül dünyasına katkı sağlamak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

