Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Öğretmenlerle Buluştu

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz öğretmenlerle bir araya geldi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Ali Güral Anadolu Lisesi ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle samimi bir ortamda buluştu.

Toplantının odağı: Değer, erdem ve eylem

Yılmaz, konuşmasında eğitim anlayışının merkezine yerleşen kavramlara dikkat çekti. 'Yeni modelle birlikte değer, erdem ve eylem kavramları eğitim anlayışımızın merkezine yerleşmiştir. Çocuklarımızın bu değerleri kazanabilmesi için öğretmenlerimizin rehberliği son derece kıymetlidir' sözleriyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin korunması ve aile vurgusu

Müdür Yılmaz, dijital ortamların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek öğretmenlerden duyarlılık talep etti. 'Gençlere vatan sevgisini, millet sevgisini, aile bağlarını ve dini değerleri kazandıralım. Bu değerleri yitiren bir nesil istemiyoruz' ifadesiyle sorumluluğu hatırlattı.

Motivasyon ve destek mesajı

Öğretmenlere moral veren Yılmaz, eğitimcilerin öğrencilerin hem akademik hem ahlaki gelişiminde rolünün altını çizdi. 'Her zor, başlayana kadardır. Gençlerimizin elinden tutalım, onların hem akademik hem ahlaki gelişimine destek olalım. Biz İl Müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız' dedi.

Konuşmasının sonunda aile içi huzurun önemine değinen Yılmaz, öğretmenlere kişisel bir hatırlatmada bulundu: 'Ne az ne fazla, gerektiği kadar çalışın ama ailenizi ihmal etmeyin. Kendi çocuklarınızla da değerlerimizi yaşayın'.

