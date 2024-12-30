Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden CHP'ye Geçti

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Siyasi Geçişi

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ne katıldığını duyurdu. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek amacıyla bu adımı attığını belirtti.

Muhtelif Desteklerle Sürdürülen Mücadele

Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için gereken katkıyı sağlamadığını, ancak CHP'nin muhalefeti destekleyerek sağlam bir duruş sergilediğini ifade etti. Bu durumun, muhalefetin sesi olmaya çalıştığını vurguladı.

Ali Fazıl Kasap, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortak hareket etmesi kararının ardından Saadet Partisi Grubu'nun toparlanıp yeniden güçlü hale geldiğine işaret etti. "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz" dedi.

İstifa Dilekçesi TBMM'ye Sunuldu

Kasap, CHP'ye geçişine dair dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partisine katıldığını duyuracaklarını ve Genel Başkanlarının teşekkür konuşması yapacağını da sözlerine ekledi.

Kasap'ın istifası sonrasında Saadet Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP’nin sandalye sayısı ise 130'a yükseldi.