Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi personel alımında uygulamalı etap tamamlandı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu süren İtfaiye Birimi için yürütülen personel alım sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. İtfaiye Eri ve İtfaiye Operatörü pozisyonlarına yapılan yoğun başvuruların ardından, sözlü mülakatlarda başarılı olan adaylar uygulamalı değerlendirme etaplarına katıldı.

Uygulamalı değerlendirmede zorlu parkurlar

Adaylar, parkur uygulamalarında fiziksel yeterliliklerini ve acil müdahale becerilerini sergiledi. Hortum serme, ekipman kullanımı, dayanıklılık koşusu, güç parkurları ve çeşitli uygulamalı performans testleri, belirli süre içinde tamamlanması gereken etaplar arasında yer aldı. Bu aşamada adaylar teknik bilgi ve fiziksel kapasitelerini sahada gösterme imkânı buldu.

Altyapı çalışmaları hız kesmiyor

Kütahya OSB İtfaiye Birimi'nin altyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Modern standartlara göre inşa edilen yeni itfaiye binasında %80 oranında ilerleme sağlandığı bildirildi. Binanın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin acil durumlara daha hızlı, profesyonel ve koordineli şekilde müdahale edebilecek güçlü bir teşkilata kavuşması hedefleniyor. Personel alımı ve hizmet araçlarının temin süreciyle birlikte Kütahya OSB’nin tam donanımlı bir itfaiye yapılanması oluşturması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklaması

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge firmalarımızın güvenliği ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi bizim için en öncelikli konular arasındadır. İtfaiye Birimi’nin hayata geçmesiyle birlikte muhtemel yangın ve acil durumlara çok daha hızlı, profesyonel ve koordineli şekilde müdahale edebilecek bir yapıyı bölgemize kazandırıyoruz. Hem modern altyapısı hem de donanımlı personeliyle bu birim, Kütahya OSB’nin güvenlik standartlarını önemli ölçüde yükseltecek. İtfaiye Birimi’nin altyapı ve personel yapılanması tamamlandığında bölgemize güçlü bir güvenlik birimini daha kazandırmış olacağız."

Kütahya OSB'de yeni itfaiye teşkilatının önümüzdeki dönemde hizmete alınması bekleniyor.

KÜTAHYA OSB’DE İTFAİYE BİRİMİ İÇİN PERSONEL ALIMINDA UYGULAMALI ETAP TAMAMLANDI