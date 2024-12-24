Kütahya OSB Meslek Lisesi: Nitelikli Personelin Yeni Yuvası

Kütahya OSB'deki Meslek Lisesi, Kalifiye İş Gücü Yetiştiriyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstri, metal ve makine sektörlerine yönelik eğitim veriyor. İki yıl önce öğrenci alımına başlayan bu okul, 2022-2023 öğretim yılında 300 öğrenci ile eğitimine devam ediyor.

İstihdam Garantisi ve Nitelikli Eğitim

Meslek lisesi, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen "Makine Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Metal Teknolojisi" alanlarında eğitim vererek, gençlerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde başlamalarını hedefliyor. Öğrenciler, sanayi tesislerinde atölye dersleri alarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buluyor.

Öğrenci Kayıt Süreci ve Destekler

Okul Müdürü Ali Kesgin, her yıl 102 öğrenci alarak eğitim kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Öğrencilerin ulaşım, yemek ve kıyafet gibi ihtiyaçları OSB yönetimi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Ayrıca, il dışı ve fuar gezileri gibi etkinliklerle öğrencilerin deneyim kazanması sağlanıyor.

Gelecek Vizyonu ve Yükselen Talep

Kesgin'in ifadesine göre, okuldaki eğitim kalitesi bu yıl itibarıyla artacak ve ilerleyen yıllarda mezunların %30'unun yükseköğrenime yönlendirilmesi hedefleniyor. Oysa üniversite mezunlarının iş bulma sorunları da dikkate alındığında, meslek lisesinin sunduğu iş garantisi önemli bir avantaj sağlıyor. Geçen yıl 1200 başvuru aldıklarını, ancak sadece 102 öğrenciyi kabul edebildiklerini sözlerine ekledi.

Sanayicilerle Yakın İletişim

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, okulun bölümlerinin, sanayicilerin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini ifade etti. Öğrencilerin fabrikalara kolayca erişim sağlaması ve sanayicilerle doğrudan iletişimde bulunması, onların mesleki gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Öğrenciler Deneyimlerini Paylaşıyor

Meslek lisesinde eğitim alan öğrenciler, aldıkları eğitimden son derece memnun. Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Rana Çeliktaş, rehber öğretmeninin önerisi ile tercih ettiği okulda kaynakçılık mesleğini başarıyla öğrendiğini söylüyor. Makine Teknolojisi Alanından Sabri Muslu, iş garantisi nedeniyle okulunu seçeceğini belirtirken, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanından Eren Çelik, sunmuş oldukları olanakların kendilerine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Kütahya'da iki yıl önce öğrenci alımına başlayan TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstri, metal ve makine sektörlerine yönelik öğrencilere nitelikli eğitim veriyor. Kütahya OSB'de faaliyet gösteren meslek lisesi, firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili ankete göre belirlenen "Makine Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Metal Teknolojisi" alanlarında 300 öğrenciyle 3'üncü eğitim öğretim yılında faaliyetini sürdürüyor.

Kütahya'da iki yıl önce öğrenci alımına başlayan TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstri, metal ve makine sektörlerine yönelik öğrencilere nitelikli eğitim veriyor. Kütahya OSB'de faaliyet gösteren meslek lisesi, firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili ankete göre belirlenen "Makine Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Metal Teknolojisi" alanlarında 300 öğrenciyle 3'üncü eğitim öğretim yılında faaliyetini sürdürüyor.