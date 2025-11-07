Kütahya Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Semineri

Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi'nde bir seminer düzenlendi. Etkinlik, toplumsal bilinci artırma hedefiyle doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Program ve Katılımcılar

Programda alanında uzman hekimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Seminerde, organ bağışı sürecinin tıbbi, etik ve yasal boyutları ele alındı.

Açılış Konuşması

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici açılış konuşmasında organ bağışının yalnızca tıbbi değil, vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Ekici, 'Organ nakil süreci çok fazla emek gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde öncelikle organ bağışında bulunanların yeni yaşamlar için atılan adımların ilkini oluşturmakta, sonrasında sağlık çalışanlarımız hekim, hemşire, ameliyathane, anestezi, laboratuvar olmak üzere her birinin emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum' dedi.

Uzman Sunumları

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyza Alkış Akdağ, beyin ölümü tanısını tıbbi, etik ve yasal boyutlarıyla ele alarak organ bağışı sürecindeki kritik aşamalara ışık tuttu. Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şahinde Atlanoğlu ise beyin ölümü tanısında kullanılan destekleyici testlerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Organ Nakil Koordinatör Hekimi, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gökhan Yaman ise organ bağışında ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Soru-Cevap ve Genel Vurgu

Katılımcılar sunumların ardından uzmanlara soru yönelterek merak ettikleri konularda detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlikte, organ bağışının yalnızca tıbbi bir süreç olmadığı, aynı zamanda hayat kurtaran bir iyilik olduğu vurgulandı.

