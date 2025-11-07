Kütahya Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Semineri

Kütahya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası seminerinde uzman hekimler, beyin ölümü tanısı, destekleyici testler ve ekip çalışmasının önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:32
Kütahya Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Semineri

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Semineri

Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi'nde bir seminer düzenlendi. Etkinlik, toplumsal bilinci artırma hedefiyle doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Program ve Katılımcılar

Programda alanında uzman hekimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Seminerde, organ bağışı sürecinin tıbbi, etik ve yasal boyutları ele alındı.

Açılış Konuşması

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici açılış konuşmasında organ bağışının yalnızca tıbbi değil, vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Ekici, 'Organ nakil süreci çok fazla emek gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde öncelikle organ bağışında bulunanların yeni yaşamlar için atılan adımların ilkini oluşturmakta, sonrasında sağlık çalışanlarımız hekim, hemşire, ameliyathane, anestezi, laboratuvar olmak üzere her birinin emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum' dedi.

Uzman Sunumları

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyza Alkış Akdağ, beyin ölümü tanısını tıbbi, etik ve yasal boyutlarıyla ele alarak organ bağışı sürecindeki kritik aşamalara ışık tuttu. Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şahinde Atlanoğlu ise beyin ölümü tanısında kullanılan destekleyici testlerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Organ Nakil Koordinatör Hekimi, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gökhan Yaman ise organ bağışında ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Soru-Cevap ve Genel Vurgu

Katılımcılar sunumların ardından uzmanlara soru yönelterek merak ettikleri konularda detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlikte, organ bağışının yalnızca tıbbi bir süreç olmadığı, aynı zamanda hayat kurtaran bir iyilik olduğu vurgulandı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI FARKINDALIK SEMİNERİ

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI FARKINDALIK SEMİNERİ

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI FARKINDALIK SEMİNERİ

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
2
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
3
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
4
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
5
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
6
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu