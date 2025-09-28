Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde ve 8,46 km derinlikte deprem meydana geldi; çevre illerde hissedildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:19
Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, 8,46 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'da...

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'da da hissedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'da...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
4
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi
6
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı