Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, 8,46 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

