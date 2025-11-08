Kütahya Tavşanlı'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu, Yollar Beyaza Büründü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğünde dolu hayatı olumsuz etkiledi; Tavşanlı-Kütahya karayolu beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:32
Kısa süreli sağanak doluya dönüşerek ulaşımı etkiledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede ceviz büyüklüğünde dolu yağışına dönüştü.

Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren dolu, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza bürünerek adeta kış mevsimini andırdı; vatandaşlar şaşkınlık içinde anları cep telefonlarına kaydetti.

En fazla etkilenen güzergahlardan biri Tavşanlı-Kütahya karayolu oldu. Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplanarak sanki kar yağmış gibi bir görüntü oluşturdu. Yağış nedeniyle karayolunda görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Aynı anda gökyüzünde sık sık çakan şimşekler ve yıldırım düşmeleri bölgeyi adeta görsel bir şova çevirdi.

Uzun yol şofürü Kadir Dönmez yolculuk sırasında karşılaştıkları manzarayı şöyle anlattı: "Yağış çok şiddetliydi. Aracımızın şükür ki geçtiğimiz hafta lastiklerini kışlık yaptık. Yollar kar gibi dolu kaplandı. Kışlık lastiklerimiz sayesinde bir sıkıntı yaşamadan bu mevkileri geçebildik".

YILDIRIMLARIN DÜŞMESİ

YILDIRIMLARIN DÜŞMESİ

UZUN YOL ŞOFÖRLERİNDEN KADİR DÖNMEZ, YOLCULUK SIRASINDA KARŞILAŞTIKLARI MANZARANIN ŞAŞIRTICI...

