Kütahya Tavşanlı'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurda Haline Geldi: 1 Ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Şahmelek Rampası'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 05:18
Kaza Detayları

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil tıra arkadan çarparak hurda haline geldi. Olay, Kütahya-Tavşanlı yolu 12. kilometresindeki Şahmelek Rampası Mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine giden İbrahim Aras (51) idaresindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet İ. yönetimindeki 54 SH 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Aras olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Ahmet İ. ise yaralandı; yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aras’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

