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Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:53
Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünde önemli bir kutlama gerçekleştirerek, ajansın medyadaki yerine ve önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir medya organı olduğunu ifade eden vali, ajansın haber üretimindeki başarısını vurguladı. Işın, hem Türkiye’nin hem de dünyanın dört bir yanından doğru bilgiye ulaşmak için Anadolu Ajansı’na ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Vali Işın, “Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber ajansı olmamakla birlikte, ülkemizin sesi, gözü ve kulağıdır. Her dönemde olduğu gibi, bugün de tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla önemli görevler üstlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Vali Işın’ın bu açıklamaları, Anadolu Ajansı'nın medya dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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