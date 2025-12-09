Kütahya Valisi Musa Işın: Güvenlik Hizmetleri Milletimize Karşı Sorumluluğumuzdur

Toplantı ve katılımcılar

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Gündem: Uyuşturucu, kaçakçılık, asayiş ve trafik

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Mevcut durum değerlendirildi ve bu alanlarda alınması gereken ilave tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Işın'ın değerlendirmesi

"Güvenlik hizmetleri, yalnızca bir görev değil, milletimize karşı sorumluluğumuzdur." Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Güvenlik hizmetleri, yalnızca bir görev değil, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sahadaki fedakâr çalışmalarıyla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. Bizler de devletimizin tüm imkânlarıyla onların yanında olacağız. Kütahya’da huzur ve güven ortamını korumak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Vali Işın'ın açıklamaları, il genelinde güvenlik ve asayişin güçlendirilmesine yönelik kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

