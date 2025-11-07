Kütahya Valisi Musa Işın, Yakup Çelebi İmaret Külliyesi Restorasyonunu İnceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Yakup Çelebi İmaret Küllüğü restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi; kazı, güçlendirme ve çevre düzenlemesini takip etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:38
İnceleme ve Proje Detayları

Kütahya Valisi Musa Işın, devam eden Yakup Çelebi İmaret Külliyesi restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Işın, tarihi yapının aslına uygun biçimde ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı yerinde takip etti ve proje kapsamında yapılan kazı, güçlendirme ve çevre düzenlemesi faaliyetlerini inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, Kütahya’nın kültürel mirasının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Işın, "Yakup Çelebi İmareti, Kütahya’nın tarihi kimliğini yansıtan nadide yapılardan biridir. Burada yapılan çalışmalar yalnızca bir binayı değil, geçmişle geleceği buluşturan bir mirası yeniden ayağa kaldırıyor" dedi.

Vali Musa Işın, restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek emeği geçen tüm teknik ekibe, yüklenici firmaya ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kütahya’nın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğuna vurgu yapan Işın, " Bizim görevimiz, bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. Çalışmalar titizlikle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

