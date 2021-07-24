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Kütahya’da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:36
Kütahya’da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen Köyü mevkiinde dün öğleden sonra hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Mehmet A’nın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen İsmail G’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Korkunç kazada hafif ticari araçta bulunan Emine Akagündüz hayatını kaybederken toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerinde ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 12:36
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaGediz
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