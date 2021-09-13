Kütahya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 5 kişi yaralandı

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:11
Kütahya
’nın Gediz ilçesinde bugün öğleden sonra saat 15:00 sularında sivil polis aracı
yla otomobil çarpıştı. Gediz- Uşak karayolu Jandarma Kavşağı mevkiinde gerçekleşen kaza
da, polis memuru Cengiz Şahin idaresindeki polis aracı Numan Yalçın idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada 2’si polis olmak üzere Numan Yalçın ile birlikte Hasan Yalçın ve Dudu Yalçın yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.09.2021 21:11
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