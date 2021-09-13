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Kütahya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 5 kişi yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2’si polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:11
Kütahya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 5 kişi yaralandı
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde bugün öğleden sonra saat 15:00 sularında sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı. Gediz- Uşak karayolu Jandarma Kavşağı mevkiinde gerçekleşen kazada, polis memuru Cengiz Şahin idaresindeki polis aracı Numan Yalçın idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada 2’si polis olmak üzere Numan Yalçın ile birlikte Hasan Yalçın ve Dudu Yalçın yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 13.09.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
KazaKütahyaPolis Aracı
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