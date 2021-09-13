Kütahya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 5 kişi yaralandı

’nın Gediz ilçesinde bugün öğleden sonra saat 15:00 sularında sivilyla otomobil çarpıştı. Gediz- Uşak karayolu Jandarma Kavşağı mevkiinde gerçekleşenda, polis memuru Cengiz Şahin idaresindeki polis aracı Numan Yalçın idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada 2’si polis olmak üzere Numan Yalçın ile birlikte Hasan Yalçın ve Dudu Yalçın yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.