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Kütahya'da sağlık personelinin aşı davetine soruşturma açıldı!

Kütahya Otogarı'nda koronavirüs aşılama uygulaması için kurulan aşı standında stant görevlisi sağlık personelin 'Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırarak vatandaşları davet etmesi İl Sağlık Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:12
Kütahya'da sağlık personelinin aşı davetine soruşturma açıldı!
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Sosyal medyada yayınlanan Kütahya Otogarı'nda yaşanan skandal bir olay gündeme bomba gibi düştü. Saha aşı ekibi olarak Otogar'a kurulan aşı standında görev yapan bir sağlık personelinin aşı olmayan vatandaşlara çağrı biçimi nedeniyle İl sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve personel hakkında soruşturma başlatıldı.


Aşı saha ekibinin Otogar içine kurduğu standın görevlilerinden birinin oradan geçen vatandaşları 'Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırarak aşı olmaya davet etmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Personelin aşı olmaya teşvik için otogar görevlisi gibi halka seslendiğini içeren görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Büyük tepki toplayan görüntüler üzerinde Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve stand görevlisi sağlık personeli hakkında bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sağlık personellerinin bulundukları ortamdan etkilenerek gerçekleştirdikleri şaka yollu çağrının cep telefonu ile çekilerek çeşitli sosyal medyada yayımlandığı ve bu maksadını aşan aynı zamanda yanlış algı ya neden olan olayla ilgili personel hakkında gerekli idari soruşturma başlatıldığı, sonuç hakkında da ayrıca kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.


Son Güncelleme: 05.07.2021 17:12
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SoruşturmaKütahya OtogarıAşı Görevli PersoneliAşı Daveti
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