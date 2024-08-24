Kutsal İşgal Belgeselinin Gala Gösterimi Gerçekleşti

TRT'den 'Kutsal İşgal' Belgeseli

Bugün, TRT'nin işgal altındaki Filistin topraklarında çekilen 'Kutsal İşgal' belgeselinin galası, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Belgesel, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı vahşeti detaylı bir biçimde gözler önüne seriyor.

Özel Gösterim ve Katılımcılar

Belgeselin özel gösterimine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve uluslararası beşeri değerleri temsil eden gazeteciler, akademisyenler, aktivistler katıldı. Sobacı, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, Filistin halkının direnişini destekleme kararlılıklarını vurguladı.

TRT’nin Destek Sözü

Sobacı, Filistin topraklarının yüzyıllar boyunca bir barış yeri olduğunu hatırlatarak, tarihsel süreçten bahsetti. 1948’de yaşanan Nekbe felaketine dikkat çekti ve İsrail’in, Filistin direnişini boğma çabalarını eleştirdi.

Global Tehdit: Gazze Soykırımı

Yaklaşık bir yıldır süren çatışmalarda, 40 binden fazla masum insanın öldüğünü belirten Sobacı, Gazze'deki durumun uluslararası toplum için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, insani yardım ve diplomatik çabalarla Filistin halkının yanında yer alıyor," dedi.

Belgesel Hakkında Detaylar

'Kutsal İşgal', BM tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşimcilerin eylemlerini tanıkların gözünden aktarıyor. Belgeselde, radikal 'Hilltop Youth' grubunun faaliyetlerine de yer veriliyor, bu sayede belgesel, işgalin sinsi yöntemlerini açığa çıkarıyor. Ayrıca, belgesel İsrailli aktivistler ve eski askerlerle yapılan röportajları da içeriyor.

Ödüller ve Teşekkür

Gösterim sonrası belgeselde emeği geçenlere ödüller takdim edildi. Sobacı, bu belgeselin tüm dünyada yankı uyandıracağını ve Filistin topraklarındaki işgalin gerçek yüzünü gösterme konusundaki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.