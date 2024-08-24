Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kutsal İşgal Belgeselinin Gala Gösterimi Gerçekleşti

TRT tarafından hazırlanan 'Kutsal İşgal' belgeselinin galası, Atlas Sineması'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:32
Kutsal İşgal Belgeselinin Gala Gösterimi Gerçekleşti

TRT'den 'Kutsal İşgal' Belgeseli

Bugün, TRT'nin işgal altındaki Filistin topraklarında çekilen 'Kutsal İşgal' belgeselinin galası, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Belgesel, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı vahşeti detaylı bir biçimde gözler önüne seriyor.

Özel Gösterim ve Katılımcılar

Belgeselin özel gösterimine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve uluslararası beşeri değerleri temsil eden gazeteciler, akademisyenler, aktivistler katıldı. Sobacı, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, Filistin halkının direnişini destekleme kararlılıklarını vurguladı.

TRT’nin Destek Sözü

Sobacı, Filistin topraklarının yüzyıllar boyunca bir barış yeri olduğunu hatırlatarak, tarihsel süreçten bahsetti. 1948’de yaşanan Nekbe felaketine dikkat çekti ve İsrail’in, Filistin direnişini boğma çabalarını eleştirdi.

Global Tehdit: Gazze Soykırımı

Yaklaşık bir yıldır süren çatışmalarda, 40 binden fazla masum insanın öldüğünü belirten Sobacı, Gazze'deki durumun uluslararası toplum için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, insani yardım ve diplomatik çabalarla Filistin halkının yanında yer alıyor," dedi.

Belgesel Hakkında Detaylar

'Kutsal İşgal', BM tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşimcilerin eylemlerini tanıkların gözünden aktarıyor. Belgeselde, radikal 'Hilltop Youth' grubunun faaliyetlerine de yer veriliyor, bu sayede belgesel, işgalin sinsi yöntemlerini açığa çıkarıyor. Ayrıca, belgesel İsrailli aktivistler ve eski askerlerle yapılan röportajları da içeriyor.

Ödüller ve Teşekkür

Gösterim sonrası belgeselde emeği geçenlere ödüller takdim edildi. Sobacı, bu belgeselin tüm dünyada yankı uyandıracağını ve Filistin topraklarındaki işgalin gerçek yüzünü gösterme konusundaki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan...

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi öncesi konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!