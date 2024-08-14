Kutup Ayılarının Saldırısında Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

Kutup Ayılarının Saldırısı Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışan

Kanada'nın Kuzey Kutbu'na yakın Nunavut bölgesindeki bir radar istasyonunda çalışan bir kişi, iki kutup ayısının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Yerel bir radar savunma şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Brevoort Adası'nda bulunan istasyonda görevli olan ve ismi henüz belirlenmeyen çalışan, saldırı sonucu ağır yaralar aldı. Diğer personelin olay yerine gelerek ayılardan birini öldürdüğü ifade edildi.

Şirket, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmek için yerel yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını bildirdi.

Kutup Ayıları ve İklim Değişikliği

Kanada hükümetine göre, ülkede yaklaşık 17 bin kutup ayısı bulunuyor ve bu sayı, türün dünya genelindeki nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.

Uzmanlar, kutup ayılarının avlanma alışkanlıklarını iklim değişikliği nedeniyle adapte etmekte zorlandıklarını belirtiyor. Deniz buzunun hızla eridiğini vurgulayan uzmanlar, buzul kaybının, kutup ayılarının avlanma ve üreme alanlarını ciddi anlamda tehdit ettiğini dile getirdi.

Türün, daralan avlanma alanları nedeniyle yeni stratejiler geliştirmekte başarısız kaldığı ve bu nedenle açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.