Kutup Buzullarındaki Asimetrik Erime ve İklim Değişikliği

Çin Bilim Akademisi Dünya Çevre Enstitüsü, uluslararası araştırmacılarla birlikte gerçekleştirdiği bir çalışmada, Kuzey ve Güney kutupları arasındaki asimetrik buzul erimesinin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

Antarktika Buz Tabakalarının Geçmişi

Araştırmaya göre, Antarktika'daki buzul tabakalarında 1,25 milyon ila 2 milyon yıl önce önemli bir büyüme kaydedildi. Bu büyümenin ardından, Güney Okyanusu'ndaki deniz buzu alanı da genişledi. Bu durum, kuzeydeki enlemlerin soğumasına ve Kuzey yarım küredeki buz kütlelerinin büyümesine yol açtı.

Uzman Görüşü

An Zhisheng, Çin Bilim Akademisi'nden yaptığı açıklamada, "Kutup buzul tabakaları arasında gözlemlenen asimetrik erimenin temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu düşünüyoruz" dedi. An ayrıca, Kuzey yarım kürede ve Arktik Okyanusu'nda buzulların hızla eridiğine, buna karşın Antarktika'daki buzul kütlelerinin daha yavaş ra eridiğine dikkat çekti.

Yayın ve Araştırma Önemi

Bu önemli araştırmanın sonuçları, Science isimli akademik dergide yayımlandı. Elde edilen bulgular, iklim değişikliğinin buzul bölgelere etkisini anlamak açısından kritik bir öneme sahip.