Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kutup Buzullarındaki Asimetrik Erimenin İklim Değişikliğiyle İlişkisi

Küresel iklim değişikliği, Güney ve Kuzey kutuplarındaki buzul erimelerini etkileyen önemli bir faktördür.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:55
Kutup Buzullarındaki Asimetrik Erimenin İklim Değişikliğiyle İlişkisi

Kutup Buzullarındaki Asimetrik Erime ve İklim Değişikliği

Çin Bilim Akademisi Dünya Çevre Enstitüsü, uluslararası araştırmacılarla birlikte gerçekleştirdiği bir çalışmada, Kuzey ve Güney kutupları arasındaki asimetrik buzul erimesinin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

Antarktika Buz Tabakalarının Geçmişi

Araştırmaya göre, Antarktika'daki buzul tabakalarında 1,25 milyon ila 2 milyon yıl önce önemli bir büyüme kaydedildi. Bu büyümenin ardından, Güney Okyanusu'ndaki deniz buzu alanı da genişledi. Bu durum, kuzeydeki enlemlerin soğumasına ve Kuzey yarım küredeki buz kütlelerinin büyümesine yol açtı.

Uzman Görüşü

An Zhisheng, Çin Bilim Akademisi'nden yaptığı açıklamada, "Kutup buzul tabakaları arasında gözlemlenen asimetrik erimenin temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu düşünüyoruz" dedi. An ayrıca, Kuzey yarım kürede ve Arktik Okyanusu'nda buzulların hızla eridiğine, buna karşın Antarktika'daki buzul kütlelerinin daha yavaş ra eridiğine dikkat çekti.

Yayın ve Araştırma Önemi

Bu önemli araştırmanın sonuçları, Science isimli akademik dergide yayımlandı. Elde edilen bulgular, iklim değişikliğinin buzul bölgelere etkisini anlamak açısından kritik bir öneme sahip.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek