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Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Suriye ve Lübnan'ın istikrarını Arap ülkeleri için en önemli öncelik olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:08
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suriye ve Lübnan'ın İstikrarına Dikkat Çekti

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Arap ülkelerinin "en önemli önceliğinin" Suriye ve Lübnanın istikrarı olduğunu vurguladı.

Yahya, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın açılışında, bölgedeki karmaşık zorluklar ve krizlerle başa çıkmanın önemini belirtti.

Bakan Yahya, "Suriye ve Lübnan'ın istikrarı, yalnızca bu ülkelerin güvenliği açısından değil, aynı zamanda Arap ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için de en kritik önceliğe sahiptir." şeklinde konuştu.

Yahya, "Sorumluluklarımız, siyasi bir yükümlülük değil; tarih, coğrafya ve ortak kültür açısından bağlı olduğumuz kardeş halklara karşı ahlaki ve insani bir görevdir." diyerek, KİK ülkelerinin Suriye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını koruma taahhüdünü yineledi.

Ayrıca, her türlü dış müdahaleye karşı durduklarını ve Suriye halkının kendi geleceklerini belirlemede tek yetkili olduğunu ifade etti.

Bakan, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah taleplerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, tüm tarafların katılımını içeren kapsamlı bir siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

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