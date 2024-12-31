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Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya'dan Suriye Mesajı: "Körfez ile Dayanışma"

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Şam ziyaretinin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 04:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 04:19
Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya'dan Suriye Mesajı: "Körfez ile Dayanışma"

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Şam'a yaptıkları ziyaretin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajını taşıdığını duyurdu. Yahya, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile gerçekleşen görüşmede, bu ziyaretin KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) dönem başkanlığının yürütüldüğü Kuveyt'in 26 Aralık'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki toplantısı sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor." dedi.

Bakan Yahya, uluslararası toplumu Suriye'ye yönelik yaptırımları yeniden gözden geçirmeye davet ederek, ziyaretin Körfez ülkelerinin Suriye halkına destek verme ve bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yansıttığını belirtti.

Şeybani ise Körfez heyetinden aldıkları destek mesajlarının kendilerine büyük umut verdiğini ifade ederek, ülkesinin Körfez ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek için çalışacağını vurguladı. Aynı zamanda, bu ziyaretin ülkenin uzun yıllar uzak kaldığı Arap dünyasındaki rolüne geri dönmesine yardımcı olacağını dile getirerek, Kuveyt'in Şam'da büyükelçilik açmasını beklediklerini söyledi.

Basın toplantısında hazır bulunan KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de ziyaretin, Suriye'yi destekleme konusunda Körfez ülkelerinin ortak mesajını taşıdığını belirtti. "Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı için temel bir unsurdur." diyen Budeyvi, İsrail'i Suriye topraklarından çekilmeye çağırdı.

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