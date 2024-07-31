Kuveyt, Heniyye'ye Düzenlenen Suikastı Kınadı

Kuveyt'ten Heniyye'ye Kınama

Kuveyt, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı ciddi bir şekilde kınadığını açıkladı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkı ve liderleri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Açıklamada, İsrail tarafından gerçekleştirilen eylemin sorumsuz ve suç niteliği taşıdığı ifade edilerek, "Kuveyt'in bu durumdan derin endişe duyduğu" kaydedildi. Saldırının, devletlerin egemenliğine ve uluslararası hukukun ilkelerine saygının açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Bölge İçin Barış Çağrısı

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, bölgedeki şiddet sarmalını engellemek ve barış fırsatlarını korumak adına askeri gerilimlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Heniyye'nin Suikastı ve Olayın Gelişimi

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı Heniyye'nin kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suikasttan İsrail'in sorumlu olduğunu öne süren Hamas hareketi, İsraailli yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından, Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.