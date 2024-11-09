Kuveyt, Lübnan'a Üçüncü Yardım Uçağını Gönderdi

Kuveyt'ten Lübnan'a Üçüncü İnsani Yardım Uçağı

Kuveyt, İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Lübnan için 40 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü uçağını gönderdi. Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Kızılayı 'Kuveyt yanınızda' sloganıyla yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde bu önemli adımı attı.

Kuveyt'in Destek Sözü

Yardım uçağının, Lübnan'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana gönderilen üçüncü uçak olduğu belirtildi. Kuveyt, bu dönem boyunca kardeş Lübnan halkının yanında olacağını ve zor koşulların üstesinden gelene kadar onlara destek vereceğini vurguladı.

İsrail'in Bombardımanları ve Etkileri

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah'la» çatışmalara girdi ve 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu çatışmalarda 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 888 kişi yaralandı.