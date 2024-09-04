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Kuveyt, Mısır'a Destek Veriyor: Netanyahu'nun İddialarına Tepki

Kuveyt, İsrail'in silah geçişiyle ilgili iddialarını reddederek Mısır'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 02:03
Kuveyt, Mısır'a Destek Veriyor: Netanyahu'nun İddialarına Tepki

Kuveyt'ten Mısır'a Destek Mesajı

Kuveyt, İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu'nun, Mısır'ınPhiladelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğu yönündeki iddialarına karşılık, Kahire'ye destek verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'la dayanışma içinde olduğumuzu ve Netanyahu'nun beyanlarını kesinlikle reddettiğimizi" ifade etti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu tür açıklamalar, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dikkatleri saptırmak ve Mısır, Katar ile ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını sabote etme girişimidir."

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada ayrıca, Kuveyt'in "İşgalci İsrail'in yalanlarına karşı durmada" ve uluslararası topluma, özellikle deBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in bölgedeki ihlallerini durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Netanyahu’nun İddiaları

Binyamin Netanyahu, "Gazze'deki savaş hedeflerinin" Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini ve bu alanı terk etmeyeceklerini duyurdu. "Bu koridorda herhangi bir engel olmadığı için Gazze, İsrail için büyük bir tehdit haline geldi" diyen Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının
İran'ın destek, finansman ve yönlendirmesiyle oluştuğunu öne sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Yanıt

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını şiddetle reddettiğini duyurmuştu.

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