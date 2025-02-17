Kuveyt'te 9 Bin 464 Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi

Kuveyt, 9 bin 464 kişinin vatandaşlığını iptal etti, kararname ve hükümlerle bu durum sistematik hale getirildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:47
Kuveyt'te 9 Bin 464 Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi

Kuveyt'te Vatandaşlık İptalleri Devam Ediyor

Kuveyt'te, çeşitli yollarla vatandaşlık kazanmış olan 9 bin 464 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Kuveyt Resmi Gazetesi'nde bu duruma ilişkin dört kararname ve iki karar yayımlandı.

Kararnameler Hakkında Detaylar

İlk kararnamede, 5 bin 694 kadın ve onların bağ esas olarak vatandaşlık kazanan kişilerinin Kuveyt vatandaşlığından çıkarılması belirtildi. İkinci kararnamede, 38 kişinin vatandaşlığının iptaline karar verildi. Üçüncü kararnamede ise, bağ esaslı olarak vatandaşlık kazananların iptali kararlaştırıldı.

Dördüncü kararnamede, 3 bin 724 kadın ve bunlara bakmakla yükümlü oldukları kişilerin vatandaşlıklarının geri alınması hükmü yer aldı. Ek olarak, iki Bakanlar Kurulu kararıyla da 4 kişi ve ilgili bakmakla yükümlü oldukları 4 kişinin vatandaşlık belgeleri geri alındı.

Kuveyt'in Daha Önceki Vatandaşlık İptalleri

Bu karar, Kuveyt'in ülke vatandaşlığına sahip kişilerin durumunu gözden geçirdiği ilk hamle değil. Kuveyt, 9 Şubat 2023'te de Bakanlar Kurulu onayı ile 4 bin 135 kadının vatandaşlığını geri alma kararı almıştı.

Kuveyt makamları, Eylül 2024'te sahte ve çifte vatandaşlık vakalarını hedef alan bir süreç başlatmış durumda. Bu süreç, çok sayıda yıl öncesine dayanan başvuruları da kapsıyor.

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