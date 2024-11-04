Kuveyt'te Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Konferansı

Kuveyt'te Terörle Mücadele Konferansı

Kuveyt'te, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve esnek sınır güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasına odaklanan önemli bir konferans başladı.

Konferans Detayları

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, iki gün sürecek olan Terörle Mücadele ve Esnek Sınır Güvenliği Mekanizmaları Oluşturma Konferansı'na, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov ve 33 bakan katılacak. Ayrıca, BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere 450'den fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Açılış Konuşması

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, terörle mücadelede ortak çabalara vurgu yaparak, bu konferansın “herkesin güvenlik ve emniyetten yararlandığı, hukukun üstünlüğü kapsamında istikrarın hüküm sürdüğü müreffeh bir gelecek yaratmayı amaçlayan uluslararası çerçevelerin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacağına güvendiklerini” belirtti.

Terörizmin Tehlikesi

Veliaht Prens, terörizmin, “insanların yaşamını, güvenliğini ve istikrarını tüm yönleriyle hedef alarak suç eylemlerinde teknolojik gelişmeleri istismar eden, sınır tanımayan ve ülkeler, dinler, ırklar, etnik kökenler arasında ayrım yapmayan bir bela” olduğunu ifade etti.

Önceki yıllarda Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 2018, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen terörle mücadele konferanslarının ardından bu etkinliğin devamı niteliği taşıdığı belirtiliyor.