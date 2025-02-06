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Kuveyt'ten Sert Duyuru: Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesine ve İsrail'in Yerleşim Politikalarına Kesin Red

Kuveyt, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve İsrail'in yerleşim politikalarını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:18
Kuveyt'ten Sert Duyuru: Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesine ve İsrail'in Yerleşim Politikalarına Kesin Red

Kuveyt, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini ve İsrail'in yerleşim politikalarını kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamalar, bu tür adımların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına ve haklı davasına yönelik kararlı destek vurgulanarak, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadeleri açıkça anılmamakla birlikte, açıklamada Kuveyt’in İsrail'in yerleşim politikalarını, Filistin topraklarının ilhakını ve Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesini kesin bir dille reddettiği ifade edildi. Bu adımların, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğu dile getirildi.

Ayrıca, uluslararası topluma Filistin halkının vazgeçilmez haklarını koruma ve İsrail işgaline son verme konusunda sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuldu.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yaptığı açıklamalarda Gazze'nin devralınacağına dair ifadelerde bulunmuştu. Trump, Gazze’nin durumu hakkında "Gazze artık tamamen bir yıkım alanı" ifadelerini kullanarak, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını öne sürdü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuş ve Gazze'yi Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme isteğini ifade etmişti.

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