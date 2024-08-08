Kuveyt'ten Yemen'e Acil Yardım Desteği

Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneği, Yemen'in batısında meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için 165 bin dolar tutarında acil yardım sağlamayı duyurdu.

Yardım Miktarı ve İçeriği

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA tarafından yayımlanan habere göre, derneğin halkla ilişkiler ve basından sorumlu yetkilisi Abdullah Şihab, Yemen'e yapılacak desteğin detaylarını açıkladı.

Şihab, "Dernek, Yemen'deki sel felaketinden etkilenenlere yaklaşık 50 bin dinar (yaklaşık 165 bin dolar) acil yardım sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardımlar, derneğin kriz ve afetlere yönelik insani yardım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yardım paketleri arasında 1000 gıda paketi, 250 çadır, battaniye ve yatak, ayrıca 250 içme suyu deposu yer alacak.

Uluslararası Destek Çağrısı

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, "Acil Tehlike Çağrısı" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kuruluşların Yemen hükümetine destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinin altyapı, kamu malı ve özel mülkiyete büyük hasarlar verdiği belirtildi.

Sel Felaketinin Sonuçları

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görgü tanıkları, Hudeyde'deki bazı bölgelerde kaydedilen yağışın son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğunu dile getirdi.