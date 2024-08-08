Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuveyt'ten Yemen'e Acil Yardım Desteği

Necat Yardım Derneği, Yemen'deki sel felaketi için 165 bin dolar acil yardım gönderiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:57
Kuveyt'ten Yemen'e Acil Yardım Desteği

Kuveyt'ten Yemen'e Acil Yardım Desteği

Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneği, Yemen'in batısında meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için 165 bin dolar tutarında acil yardım sağlamayı duyurdu.

Yardım Miktarı ve İçeriği

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA tarafından yayımlanan habere göre, derneğin halkla ilişkiler ve basından sorumlu yetkilisi Abdullah Şihab, Yemen'e yapılacak desteğin detaylarını açıkladı.

Şihab, "Dernek, Yemen'deki sel felaketinden etkilenenlere yaklaşık 50 bin dinar (yaklaşık 165 bin dolar) acil yardım sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardımlar, derneğin kriz ve afetlere yönelik insani yardım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yardım paketleri arasında 1000 gıda paketi, 250 çadır, battaniye ve yatak, ayrıca 250 içme suyu deposu yer alacak.

Uluslararası Destek Çağrısı

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, "Acil Tehlike Çağrısı" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kuruluşların Yemen hükümetine destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinin altyapı, kamu malı ve özel mülkiyete büyük hasarlar verdiği belirtildi.

Sel Felaketinin Sonuçları

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görgü tanıkları, Hudeyde'deki bazı bölgelerde kaydedilen yağışın son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat