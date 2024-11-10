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Kuveyt ve BAE Liderlerinden Gazze ve Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Kuveyt Emiri ve BAE Devlet Başkanı, Gazze ve Lübnan'da ateşkes için uluslararası çabaların artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:51
Kuveyt ve BAE Liderlerinden Gazze ve Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Kuveyt ve BAE Liderleri Bir Araya Geldi

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi ve Lübnan’da ateşkes sağlanması amacıyla uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Görüşme, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Orta Doğu'daki Durum Ele Alındı

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre, ziyarette liderler, iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini pekiştirmenin yanı sıra, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek için bir dizi konu üzerinde durdular. Ayrıca, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki duruma dair meseleler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Ateşkes ve İnsani Koşullar Öncelikli

Al Nahyan ve Sabah, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine" vurgu yaparak, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillere tam koruma sağlanmasının büyük bir öncelik olduğunun altını çizdi. İki lider, halkın maruz kaldığı insani koşullara yanıt vermek için ortak çabaların hareket geçirilmesinin gerekliliğine de değindi.

Lübnan'ın Birliği ve Toprak Bütünlüğü

BAE ve Kuveyt, Lübnan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair tutumlarının değişmez olduğunu ifade ederek, kardeş Lübnan halkının yanında olduklarını hatırlattılar. Ayrıca, Lübnan'da ateşkes ve sivillere koruma sağlamak için acil uluslararası eylem çağrısında bulundular.

Güvenlik ve İstikrar İçin İşbirliği

İki lider, Orta Doğu'daki çatışma alanının genişlemesini engellemenin ve güvenliği tehdit eden yeni krizlerin sonuçlarından kaçınmak için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmekten geri durmadı. Kimin uyguladığına dair bilgi verilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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