Kuveyt ve Özbekistan Arasında Dört İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım attılar. Görüşmenin ardından 4 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’nın bildirdiğine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i başkent Kuveyt’te bulunan Beyan Sarayı’nda kabul etti. İki liderin başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli konular masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen törende, özel sektör iş gücü değişimi, akıllı şehirlerin geliştirilmesi ve sanayi alanlarında 3 işbirliği anlaşması ile hava taşımacılığı hizmetleri konusundaki protokole imza atıldı.

Bu ziyaret çerçevesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’e geldi.