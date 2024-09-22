DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Orta ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor, vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:27
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Tahminlere göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinde etkili olacak.

Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanaklar

Orta Karadeniz'in doğu kesiminde, özellikle Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de Durum

Batı Karadeniz'de ise, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğusu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Dikkatli Olun!

Bu durumlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz olaylara yol açabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü