Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Tahminlere göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinde etkili olacak.

Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanaklar

Orta Karadeniz'in doğu kesiminde, özellikle Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de Durum

Batı Karadeniz'de ise, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğusu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Dikkatli Olun!

Bu durumlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz olaylara yol açabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.