Kuyu-11 Operasyonu: 61 Şüpheli Yakalandı

Kuyu-11 Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu-11 operasyonunun sonuçlarını açıkladı. İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenlenen bu operasyonda, suç örgütünün elebaşısı Tuncer Aslan da dahil olmak üzere toplam 61 şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koordinasyonu

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına karşı yapılan operasyonun detaylarını aktardı.

Yüksek Faiz ve Tehdit ile Borç Vermek

Operasyonun detaylarına göre, organize suç örgütü üyeleri yüksek faiz karşılığında vatandaşlara borç para vermekteydi. Bu süreçte, şüphelilerin borçlar için farklı tutarlarda çek, senet, taşınmaz ve araç gibi teminatlar aldıkları ve borç alan kişilerin yanı sıra ailelerini de tehdit ettikleri tespit edildi.

Silah ve Hileli Belgeler Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyon sonucu 6'sı ruhsatsız olmak üzere 8 tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda senet ile çekin ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonu başarıyla yürüten kahraman polislere ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebriklerini sundu.

“Suçta kibirlenenler, kolluk güçlerimiz ve yüce Türk adaletinin güçlerini karşılarında bulacaklar” ifadesinde bulundu.