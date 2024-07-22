Kuyu-11 Operasyonu: Suç Örgütüne Yönelik Büyük Darbe

Kuyu-11 Operasyonu Hakkında Bilgi

İstanbul merkezli dört ilde gerçekleştirilen Kuyu-11 operasyonu, suç örgütüne yönelik ciddi bir darbe vurdu. 62 şüpheliden 48’i adliyeye sevk edilirken, mağdurların durumuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Suç Örgütünün Faaliyetleri

Yapılan araştırmalara göre, mağdurlar borçlarını faiziyle ödemelerine rağmen şüphelilere teminat olarak verdikleri çekler, taşınmazlar ve araçlar geri iade edilmedi. Bilgiler doğrultusunda, bazı kişiler yaklaşık 15 milyon lira değerinde borç alarak, şüphelilere 300 çek, 2 taşınmaz ve 5 araç devrettiği belirlendi.

Mağdurların, borçlarını tamamıyla ödedikten sonra bile, şüpheliler tahsilat için tehditlerde bulunarak yeni çekler almaya zorlandığı ve en az 50 milyon lira zarara yol açtığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonda, suç örgütü elebaşı Tuncer Aslan ve yönetici Y.K. dahil 61 şüpheli gözaltına alındı. 19 Temmuz'da yapılan eş zamanlı baskınlarla 62 kişilik bir şüpheli grubuna ulaşıldı.

Elde Edilen Kanıtlar

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, fişekler, senetler ve çekler gibi birçok delil ele geçirildi. Mağdurların korunması ve suçluların cezalandırılması için yürütülen çalışmalar emniyet yetkilileri tarafından titizlikle devam etmektedir.

Bakanlığın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun detayları hakkında bilgi vererek, suç örgütlerinin çökertilmesi ve adaletin sağlanması adına atılan adımları vurguladı. Bakan Yerlikaya, bu başarının ardında yatan ekip çalışmalarının önemine dikkat çekti.