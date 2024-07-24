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Kuyu-12 Operasyonu: 43 Şüpheliden 27'si Tutuklandı

43 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı kararlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:12
Kuyu-12 Operasyonu: 43 Şüpheliden 27'si Tutuklandı

Kuyu-12 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen Kuyu-12 operasyonu sonucunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı bir tefeci organize suç örgütünün ortadan kaldırıldığını duyurdu. Şüpheliler, yüksek faizle para verme, araç satışları üzerinden faizli işlemler, yağma, borçlandırma, tehdit ve fiziksel şiddet gibi birçok suçla suçlanıyor.

Suç Gelirine El Konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edilen yaklaşık 1.2 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu tehdit eden organize suç örgütlerine karşı müsamaha göstermeyeceğiz. Hangi boyutta olursa olsun her türlü suç yapısının üstüne gideceğiz." dedi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda, ruhsatsız silahlar, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, çok sayıda senet, çek ve altın gibi malzemeler de ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suç gelirlerinin otopark, oto galeri ve kuyumculuk gibi sektörlerde aklanmaya çalışıldığı tespitine dikkat çekti.

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