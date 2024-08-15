Kuyu-17 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Kuyu-17 Operasyonu ile Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da gerçekleştirilen Kuyu-17 operasyonunun başarılı bir şekilde sona erdiğini duyurdu. Bu operasyon sonucunda organize suç örgütüne mensup 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları Açıklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun Adana merkezli olmak üzere dört ilde düzenlendiğini belirtti. Açıklamasında, yaklaşık bir yıldır izleme altında tutulan organize suç örgütünün lideri Ahmet Kurt ve birlikte hareket eden diğer şüphelilerin yakalandığını vurguladı.

Suçlamalar ve Yasal İşlemler

Yakalanan şüphelilerin, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek Mallarına el koydukları bildirildi.

Ele Geçirilen İfadeler ve Araçlar

Yapılan operasyonlar sırasında, şüphelilerin zorla doldurtulmuş dilekçeleri, alacak verecek defterleri ve mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları gibi belgeler ele geçirildi. Bu belgelerin yanı sıra, av tüfekleri de operasyon sonucunda bulundu.

Teşekkür ve Uyarılar

Bakan Yerlikaya, Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren cesur jandarma teşkilatını tebrik ederek, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.