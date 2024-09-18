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Kuyu-24 Operasyonu: 5 Suç Organgı Üyesi Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen Kuyu-24 operasyonu sonrası 5 kişi tutuklandı, İçişleri Bakanı bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:42
Kuyu-24 Operasyonu: 5 Suç Organgı Üyesi Tutuklandı

Kuyu-24 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen "Kuyu-24" isimli operasyon kapsamında 5 suç örgütü üyesinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyon ile ilgili bilgileri paylaştı. Yurt Dışındaki Elebaşıdan Talimat

Yerlikaya, operasyonun, yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle gerçekleştirilmiş olduğunu bildirdi. Şüphelilerin, bu liderin talimatları doğrultusunda çeşitli suç eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin Suçlamaları

Operasyon sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla tutuklanarak adli mercilere sevk edildi. Gelecek Önlemler

Bakan Yerlikaya, suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

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