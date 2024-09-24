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Kuyu-28 Operasyonunda 160 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:30
Kuyu-28 Operasyonunda 160 Şüpheli Yakalandı

Kuyu-28 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kuyu-28 operasyonlarında toplam 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri nin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da bulunduğu 58 ilde düzenlenen operasyonlar, çeşitli suçlama ve suçlarla ilgili olarak gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilerin Suçları

Yakalanan şüphelilerin, şu suçları işledikleri belirlenmiştir:

  • Tefecilik
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık
  • Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık
  • Edimin ifasına fesat karıştırma
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Vergi usul kanununa muhalefet

Emniyet Güçlerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, organize suç örgütleri ve çetelere karşı yürütülen bu mücadelede kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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