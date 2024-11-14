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Kuyu-37 Operasyonu: Adana Merkezli 207 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli Kuyu-37 operasyonunda 286 şüpheliden 207'si tutuklandı. Ramazan Bayğara'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:20
Kuyu-37 Operasyonu: Adana Merkezli 207 Zanlı Tutuklandı

Kuyu-37 Operasyonu'nda 207 Tutuklama

Adana merkezli ve 16 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-37" operasyonları sonucunda, 207 zanlı tutuklandı. Operasyon, yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlendi.

286 Şüpheli Gözaltında

11 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonlarda 286 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirilen çalışmalarda aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla bu sayı 286'ya yükseldi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 10 kişi serbest bırakılırken, 276 kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılardan 207'sini tutuklarken, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan ve gözaltı kararı bulunan 45 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon Detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar sırasında, aynı zamanda 331 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 282'si gözaltına alındı. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla birlikte, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti ve silahtan birçok başka suç ile ilgili haklarında soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sonunda, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 4 el bombası ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çok miktarda döviz ve Türk lirası, dijital materyal ve telsiz bulundu. Operasyon kapsamında 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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