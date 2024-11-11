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Kuyu-37 Operasyonunda 270 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli düzenlenen Kuyu-37 operasyonunda 270 şüpheli yakalandı. Operasyon detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:59
Kuyu-37 Operasyonunda 270 Şüpheli Yakalandı

Kuyu-37 Operasyonu: 270 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın organize suç örgütüne yönelik yürütülen Kuyu-37 operasyonları kapsamında 270 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda 16 ilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonların Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’yı kapsadığını belirten Yerlikaya, 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alındığını ifade etti.

Şüpheliler Hakkında Başlatılan Soruşturmalar

Şüphelilerin detaylarına da değinen Yerlikaya, bu kişilere yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Operasyon Sonuçları

Operasyon sırasında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi.

Ayrıca, 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığına ve kahraman polislerine teşekkür ederek, halkın dualarının kendileriyle olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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