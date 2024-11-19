Kuyu-40 Operasyonları: 99 Şüpheli Tutuklandı

Kuyu-40 Operasyonları Sonucu 99 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu-40 operasyonlarında gözaltına alınan 130 şüpheliden 99'unun tutuklandığını duyurdu.

Operasyonların Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu illerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında, şüpheliler hakkında çok sayıda suçlamanın bulunduğunu bildirdi.

Suçlamaların Ayrıntıları

Operasyonlar sırasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, insan ticareti, cinsel istismar ve daha birçok ciddi suçtan soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonlar neticesinde, 40 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, makineli tabanca ile sayısız çek ve senet ile birlikte, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 18 arsa ve 10 otomobile el konuldu.

Tutuklamaların Ardından

Sonuç olarak, gözaltına alınan şüphelilerden 99'unun çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı, 31'inin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

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