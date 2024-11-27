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Kuyu-46 Operasyonu: 166 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen 'Kuyu-46' operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:32
Kuyu-46 Operasyonu: 166 Şüpheli Yakalandı

Kuyu-46 Operasyonlarında Tefecilik ve Dolandırıcılık Suçlarına Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde gerçekleştirilen mali suç operasyonu olan 'Kuyu-46' kapsamında toplam 166 şüpheli yakalandığını bildirdi. Operasyonların, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyonların Kapsamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Organize suç örgütleri ve çetelerin tefecilik faaliyetlerine geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Yaralanan şüphelilerin, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce de dahil olmak üzere birçok ilde gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan Şüphelilere Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik, kamu kurumlarına zarar veren nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Operasyon sonucunda ayrıca, 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Bunun yanı sıra, şahte plaka basma faaliyetinin yürütüldüğü bir atölye de deşifre edildi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kahraman polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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