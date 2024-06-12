Bist 100
10.171,85 1%
DOLAR
32,38 0,2%
EURO
34,86 0,21%
ALTIN
2.396,51 0,06%

Kuyu-5 Operasyonu ile Türkiye’nin dört bir yanında suç örgütlerine darbe

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Kuyu-5 operasyonu, 5 ayrı organize suç örgütünü çökertti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları ve operasyonun detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:03
Kuyu-5 Operasyonu ile Türkiye’nin dört bir yanında suç örgütlerine darbe

4 ilde düzenlenen "Kuyu-5" operasyonunda 5 suç örgütü çökertildi: 57 gözaltı

Türkiye’nin Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya illerinde gerçekleştirilen “Kuyu-5” operasyonları, ülke genelindeki suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu. Bu operasyonlar sonucunda, 5 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, 4 elebaşı da dahil olmak üzere toplamda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hatay merkezli Ömer Kartopu, İskenderun merkezli Ali Ak, Ankara merkezli Alper Aksoy, Çankırı merkezli Recep Armağan ve Konya merkezli Faris Çokkaynar’ın (cezaevinde) liderlik ettiği 5 organize suç örgütünün çökertilmiş olduğunu duyurdu.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda ve il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, “Operasyonlarda 4 elebaşı da dahil olmak üzere toplamda 57 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı..

ali yerlikaya

İLGİLİ HABERLER

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz! Faizsiz 100 bin TL kredi başvurusu açıldı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Memurlara 1 sene boyunca sosyal destek onayı! Maaş ek 8500 TL ödenecek

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

Bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz! Faizsiz 100 bin TL kredi başvurusu açıldı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek