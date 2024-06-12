Kuyu-5 Operasyonu ile Türkiye’nin dört bir yanında suç örgütlerine darbe

4 ilde düzenlenen "Kuyu-5" operasyonunda 5 suç örgütü çökertildi: 57 gözaltı

Türkiye’nin Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya illerinde gerçekleştirilen “Kuyu-5” operasyonları, ülke genelindeki suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu. Bu operasyonlar sonucunda, 5 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, 4 elebaşı da dahil olmak üzere toplamda 57 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hatay merkezli Ömer Kartopu, İskenderun merkezli Ali Ak, Ankara merkezli Alper Aksoy, Çankırı merkezli Recep Armağan ve Konya merkezli Faris Çokkaynar’ın (cezaevinde) liderlik ettiği 5 organize suç örgütünün çökertilmiş olduğunu duyurdu.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda ve il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, “Operasyonlarda 4 elebaşı da dahil olmak üzere toplamda 57 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı..



