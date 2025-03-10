Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı: 32 Kişi Kurtarıldı

Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ile Kargo Gemisi Çarpıştı

Kuzey Denizi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, kargo gemisi ile petrol tankeri çarpıştı. Olayın ardından 32 kişi güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumunun yaptığı açıklamada, çarpışmanın ardından iki gemide de yangın çıktığı ve bu nedenle acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Doğu Yorkshire açıklarında gerçekleşen kazanın ardından, 4 cankurtaran botu olay yerine yönlendirildi ve bazı kişilerin gemilerden tahliye edildiği bilgisi alındı.

Acil Müdahale Koordine Edildi

Sahil güvenlik ekipleri, olayın ardından derhal 'acil durum' müdahalelerini koordine etti. İlk alarm, yerel saatle 09.48'de verildi ve bu süre zarfında cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopterlerinin bölgeye ulaştığı ifade edildi.

Gemilere İlişkin Detaylar

Ülke basınında yayınlanan haberlere göre, Doğu Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers, kazaya karışan gemilere ilişkin bilgiler vererek 32 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Ancak bu kişilerin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Kazaya karışan petrol tankerinin ABD bandıralı, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı olduğu öğrenildi.