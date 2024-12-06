Kuzey Ege'de 63 Düzensiz Göçmen Karaya Çıkarıldı

Kuzey Ege'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yapılan kapsamlı operasyonlar sonucunda, toplamda 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ayvacık açıklarında seyir halinde olan bir lastik bot tespit etti. Hızla olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84, botta bulunan Afganistan uyruklu 18'i çocuk olmak üzere 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı bölgedeki bir diğer operasyonda ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot için yardım talep edildi. Bu bilgi üzerine, Sahil Güvenlik Botu KB-119 bölgeye sevk edildi. Ekipler, bot içerisindeki Afganistan ve Irak uyruklu 9'u çocuk olan 33 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Yapılan kurtarma işlemlerinin ardından, karaya çıkarılan toplam 63 yabancı uyruklu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda, 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda, 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.