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Kuzey Ege Havzası Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Su Yönetimi Genel Müdürü, Kuzey Ege'nin su kaynakları için kritik uyarılarda bulundu. Toplantıda su tasarrufu ve yönetimi ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:14
Kuzey Ege Havzası Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kuzey Ege Havzası Su Kurulu Toplantısı Balıkesir'de Yapıldı

Balıkesir'de düzenlenen Kuzey Ege Havzası Su Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin su kaynakları ile ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı.

2030 Vizyonu ve Su Kaynakları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Afire Sever, 2030 yılına gelindiğinde su kaynaklarında yaklaşık %20 oranında bir azalma beklediğini belirtti. Nüfus artışının da %10 seviyelerinde olacağına dikkat çeken Sever, bu durumun Kuzey Ege Havzası'nın su açığı yaşayacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Su Koruma ve Kullanımına Dikkat Çekildi

Toplantıda, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, suyun korunmasının gerekliliğinin altını çizdi. Ustaoğlu, toplumun su kaynaklarını israf etmeden kullanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. "Muslukları açarken ve içtiğimiz suyla ilgili çok şey yapabiliriz." dedi.

Su ve Ekonomik Faaliyetler

Genel Müdür Afire Sever, suyun ekonomik faaliyetlerdeki öneminin bilincinde olunması gerektiğini söyledi. Su sektöründeki paydaşların bir araya gelmesinin değerine değinen Sever, "Türkiye, 2100 yılına kadar iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

Planlama ve Gelecek Stratejileri

Sever, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı konusunda alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. "Suyun miktar ve kalite açısından korunması, tüm paydaşların bir arada olmasını ve iş birliği yapmasını gerektiriyor." dedi. Bu kapsamda toplantının sonunda, bölgedeki mevcut su kaynaklarının durumu, kuraklığın etkileri ve sulama sistemlerinin modernizasyonu gibi konular görüşüldü.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı...

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

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