Kuzey Irak'ta 6 Askerimiz Şehit Oldu 1 Askerimiz Yaralı

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu.

Kuzey Irak'ta 6 Askerimiz Şehit Oldu 1 Askerimiz Yaralı
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Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonu yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Milli Savunma Bakanlığı, 22 Aralık 2023 tarihinde yaşanan çatışmada 3 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 kahraman askerimizin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bölgede terör örgütüne karşı operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından gelen yeni açıklamada ise yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğu haberi paylaşıldı. Bu haberle birlikte Kuzey Irak'ta gerçekleşen terörle mücadele operasyonunda 6 şehidimiz olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı. 

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