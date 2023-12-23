Kuzey Irak'ta 6 Askerimiz Şehit Oldu 1 Askerimiz Yaralı

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonu yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Milli Savunma Bakanlığı, 22 Aralık 2023 tarihinde yaşanan çatışmada 3 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 kahraman askerimizin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bölgede terör örgütüne karşı operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından gelen yeni açıklamada ise yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğu haberi paylaşıldı. Bu haberle birlikte Kuzey Irak'ta gerçekleşen terörle mücadele operasyonunda 6 şehidimiz olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.







