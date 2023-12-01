Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölgede tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurusu yapıldı. 

Bakanlığın X paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamada,

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesin tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."

ifadelerine yer verildi. 

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