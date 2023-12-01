Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Tarih Belli Oldu

Ateşkes Sonrası Ard Arda Açıklamalar Geliyor: Netanyahu ile Hamas'tan Savaş Açıklaması

Şiddetli Fırtına Can Aldı: Trabzon'da Dalgalar 1 Kişinin Hayatına Kaybetmesine Sebep Oldu

Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı