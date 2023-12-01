Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölgede tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurusu yapıldı.
Bakanlığın X paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamada,
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesin tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."
ifadelerine yer verildi.